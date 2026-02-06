Budimir och Garcia avgjorde när Osasuna slog Celta Vigo

Seger för Osasuna med 2–1 mot Celta Vigo

Raul Garcia matchvinnare för Osasuna

Åttonde segern för Osasuna

Osasuna tog till slut hem segern mot Celta Vigo i matchen på Abanca Balaidos på fredagen. Matchen i La Liga slutade 1–2 (0–1). Segermålet för Osasuna stod Raul Garcia för efter 79 minuter.

Elche nästa för Osasuna

Ante Budimir gjorde 1–0 till gästande Osasuna i 35:e minuten.

Direkt efter pausen slog Borja Iglesias till på straff och kvitterade för Celta Vigo. Raul Garcia gjorde det matchavgörande målet efter förarbete av Alejandro Catena med knappa kvarten kvar.

I tabellen innebär det här att Osasuna nu ligger på åttonde plats i tabellen. Celta Vigo är på sjunde plats. Osasuna var på 15:e plats i tabellen för 21 dagar sedan, men har fått ett lyft.

Lagens första möte för säsongen vann Celta Vigo med 3–2.

I nästa match möter Celta Vigo Espanyol borta på lördag 14 februari 14.00. Osasuna möter Elche fredag 13 februari 21.00 borta.

Celta Vigo–Osasuna 1–2 (0–1)

La Liga, Abanca Balaidos

Mål: 0–1 (35) Ante Budimir, 1–1 (53) Borja Iglesias, 1–2 (79) Raul Garcia (Alejandro Catena).

Varningar, Celta Vigo: Sergio Carreira, Javi Rueda. Osasuna: Ruben Garcia, Valentin Rosier.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Celta Vigo: 2-1-2

Osasuna: 3-1-1

Nästa match:

Celta Vigo: Espanyol Barcelona, borta, 14 februari 14.00

Osasuna: Elche, borta, 13 februari 21.00