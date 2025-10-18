Burnley äntligen segrare igen efter vinst mot Leeds

Burnley-seger med 2–0 mot Leeds

Lesley Ugochukwu matchvinnare för Burnley

Andra förlusten i följd för Leeds

Efter fem matcher utan seger i Premier League kunde Burnley till slut ta tre poäng igen. Laget vann på hemmaplan mot Leeds, med 2–0 (1–0).

Wolverhampton nästa för Burnley

Lesley Ugochukwu öppnade målskyttet framspelad av Kyle Walker redan i 18:e minuten och gav Burnley ledningen. I 68:e minuten nätade Loum Tchaouna och gjorde 2–0. Det fastställde slutresultatet till 2–0.

Burnleys nya tabellposition är 17:e plats medan Leeds är på 15:e plats. Noteras kan att Leeds sedan den 28 september har tappat -4 placeringar i tabellen.

I nästa match möter Burnley Wolverhampton borta på söndag 26 oktober 15.00. Leeds möter West Ham fredag 24 oktober 21.00 hemma.

Burnley–Leeds 2–0 (1–0)

Premier League

Mål: 1–0 (18) Lesley Ugochukwu (Kyle Walker), 2–0 (68) Loum Tchaouna.

Varningar, Burnley: Jaidon Anthony, Hannibal. Leeds: Pascal Struijk.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Burnley: 1-1-3

Leeds: 1-1-3

Nästa match:

Burnley: Wolverhampton Wanderers FC, borta, 26 oktober

Leeds: West Ham Utd, hemma, 24 oktober