Cagliaris svit: Åtta matcher i rad utan seger efter 1–2 mot Sassuolo
- Sassuolo vann med 2–1 mot Cagliari
- Andrea Pinamonti avgjorde för Sassuolo
- Fjärde förlusten i rad för Cagliari
Matchen på Stadio Mapei – Citta del Tricolore blev den åttonde raka utan seger för Cagliari när laget mötte Sassuolo på bortaplan i Serie A. Slutresultatet blev 2–1 (0–1).
Segermålet för Sassuolo stod Andrea Pinamonti för efter 78 minuter.
Sassuolo–Cagliari – mål för mål
Sebastiano Esposito gjorde 1–0 för gästande Cagliari efter en halvtimme på straff. Målet var Sebastiano Espositos femte i Serie A.
Direkt efter pausen gjorde Ulisses Garcia mål och kvitterade för Sassuolo. Andrea Pinamonti gjorde det matchavgörande målet i 78:e minuten. Pinamonti fullbordade därmed lagets vändning.
Sassuolo har två segrar, en oavgjord och två förluster och 6–6 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Cagliari har en oavgjord och fyra förluster och 4–9 i målskillnad.
I tabellen innebär det här att Cagliari nu ligger på 16:e plats i tabellen. Sassuolo är på tionde plats.
Säsongens första möte lagen emellan vann Sassuolo med 2–1.
I nästa omgång har Sassuolo Genoa borta på Stadio Luigi Ferraris, söndag 12 april 12.30. Cagliari spelar hemma mot Cremonese lördag 11 april 15.00.
Sassuolo–Cagliari 2–1 (0–1)
Serie A, Stadio Mapei – Citta del Tricolore
Mål: 0–1 (30) Sebastiano Esposito, 1–1 (50) Ulisses Garcia, 2–1 (78) Andrea Pinamonti.
Varningar, Sassuolo: Andrea Pinamonti.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Sassuolo: 2-1-2
Cagliari: 0-1-4
Nästa match:
Sassuolo: Genoa, borta, 12 april 12.30
Cagliari: Cremonese, hemma, 11 april 15.00
