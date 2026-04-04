Cagliaris svit: Åtta matcher i rad utan seger efter 1–2 mot Sassuolo

Matchen på Stadio Mapei – Citta del Tricolore blev den åttonde raka utan seger för Cagliari när laget mötte Sassuolo på bortaplan i Serie A. Slutresultatet blev 2–1 (0–1).

Segermålet för Sassuolo stod Andrea Pinamonti för efter 78 minuter.

Sassuolo–Cagliari – mål för mål

Sebastiano Esposito gjorde 1–0 för gästande Cagliari efter en halvtimme på straff. Målet var Sebastiano Espositos femte i Serie A.

Direkt efter pausen gjorde Ulisses Garcia mål och kvitterade för Sassuolo. Andrea Pinamonti gjorde det matchavgörande målet i 78:e minuten. Pinamonti fullbordade därmed lagets vändning.

Sassuolo har två segrar, en oavgjord och två förluster och 6–6 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Cagliari har en oavgjord och fyra förluster och 4–9 i målskillnad.

I tabellen innebär det här att Cagliari nu ligger på 16:e plats i tabellen. Sassuolo är på tionde plats.

Säsongens första möte lagen emellan vann Sassuolo med 2–1.

I nästa omgång har Sassuolo Genoa borta på Stadio Luigi Ferraris, söndag 12 april 12.30. Cagliari spelar hemma mot Cremonese lördag 11 april 15.00.

Mål: 0–1 (30) Sebastiano Esposito, 1–1 (50) Ulisses Garcia, 2–1 (78) Andrea Pinamonti.

Varningar, Sassuolo: Andrea Pinamonti.

