Cajsa Rubensson i form när Kif Örebro vann mot ÖSK

Kif Örebro vann med 3–2 mot ÖSK

Kif Örebros avgörande i 90:e minuten.

Cajsa Rubensson gjorde två mål för Kif Örebro

Bortalaget Kif Örebro tog hem de tre poängen efter seger mot ÖSK i Elitettan. 2–3 (1–1) slutade matchen på lördagen.

– Tung förlust, speciellt när de vänder och gör ett sent segermål. Vi gör en bra insats och tjejerna är värda så mycket mer. Också frågande till att KIF: s målvakt inte blir utvisad i första halvlek, tycker den är solklar och blir ju en annan match då, kommenterade ÖSK:s assisterande tränare Mikael Kindgren.

Kif Örebros tränare Fredrik Andersson om matchen:

– En riktig fighterinsats där vi visar både att vi är det bättre laget och har en otrolig mental styrka!

Cajsa Rubensson slog till på tilläggstid och blev matchhjälte med sitt 3–2-mål.

Det innebär 16:e matchen i rad utan förlust för Kif Örebro.

Cajsa Rubensson med två mål för Kif Örebro

Molly Wiklander öppnade målskyttet redan i 16:e minuten och gav ÖSK en tidig ledning.

Kif Örebro kvitterade till 1–1 efter en knapp halvtimmes spel genom Bella Sember. Direkt efter pausen ökade Molly Wiklander ÖSK:s ledning.

Cajsa Rubensson kvitterade för Kif Örebro med knappa kvarten kvar.

Det matchavgörande målet kom på stopptid när Cajsa Rubensson återigen slog till och gjorde 2–3 för Kif Örebro. Rubensson fullbordade därmed lagets vändning.

Det här var ÖSK:s nionde uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Kif Örebros sjätte uddamålsseger.

ÖSK tar sig an BK Häcken Utveckling i nästa match hemma lördag 18 oktober 14.00. Kif Örebro möter samma dag 16.00 Mallbacken borta.

ÖSK–Kif Örebro 2–3 (1–1)

Elitettan, Behrn Arena

Mål: 1–0 (16) Molly Wiklander, 1–1 (29) Bella Sember, 2–1 (52) Molly Wiklander, 2–2 (78) Cajsa Rubensson, 2–3 (90) Cajsa Rubensson.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

ÖSK: 2-0-3

Kif Örebro: 2-3-0

Nästa match:

ÖSK: BK Häcken U, hemma, 18 oktober

Kif Örebro: Mallbackens IF Sunne, borta, 18 oktober