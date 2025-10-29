Camara poängräddare för Angers – på övertid mot Marseille

Marseille och Angers kryssade

Ousmane Camara kvitterade på övertid

Marseille nu tredje, Angers på 13:e plats

Angers gick mot förlust i onsdagens match mot Marseille i Ligue 1 herr på Orange Velodrome. Hemmalaget ledde med 2–1 i slutet av matchen. Men på övertid slog Ousmane Camara till och gjorde 2–2 och räddade en poäng för Angers.

Marseille–Angers – mål för mål

Sidiki Cherif gjorde 1–0 till Angers i 25:e minuten. Direkt efter pausen gjorde Robinio Vaz mål och kvitterade för Marseille.

Marseille gjorde också 2–1 i 70:e minuten när Robinio Vaz hittade rätt återigen.

Kvitteringen kom på tilläggstid när Ousmane Camara slog till och gjorde mål för Angers. Det fastställde slutresultatet till 2–2.

Marseille har tre segrar, en oavgjord och en förlust och 14–7 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Angers har en vinst, två oavgjorda och två förluster och 5–10 i målskillnad.

För Angers gör resultatet att man nu ligger på 13:e plats i tabellen medan Marseille är på tredje plats. Så sent som den 25 oktober låg Angers på 17:e plats i tabellen.

Lagen möts igen 18 januari på Stade Raymond Kopa.

Marseille tar sig an Auxerre i nästa match borta lördag 1 november 21.05. Angers möter Lille borta söndag 2 november 17.15.

Marseille–Angers 2–2 (0–1)

Ligue 1 herr, Orange Velodrome

Mål: 0–1 (25) Sidiki Cherif, 1–1 (52) Robinio Vaz, 2–1 (70) Robinio Vaz, 2–2 (90) Ousmane Camara.

Varningar, Marseille: Nayef Aguerd, Pierre Emile Hojbjerg. Angers: Lilian Raolisoa.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Marseille: 3-1-1

Angers: 1-2-2

Nästa match:

Marseille: Auxerre, borta, 1 november

Angers: LOSC Lille, borta, 2 november