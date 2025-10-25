Carlos Romero matchhjälte för Espanyol hemma mot Elche

Espanyol vann med 1–0 mot Elche

Carlos Romero matchvinnare för Espanyol

Andra raka segern för Espanyol

Carlos Romero gjorde matchens enda mål i andra halvleken när Espanyol vann i La Liga med 1–0 (0–0) mot Elche på hemmaplan.

Espanyol–Elche – mål för mål

Espanyol har två segrar, två oavgjorda och en förlust och 6–4 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Elche har en vinst, två oavgjorda och två förluster och 4–6 i målskillnad. Det här var Espanyols fjärde uddamålsseger den här säsongen.

Den 1 mars möts lagen återigen.

Nästa motstånd för Espanyol är Alaves. Lagen möts söndag 2 november 16.15 på Mendizorrotza.

Espanyol–Elche 1–0 (0–0)

La Liga

Mål: 1–0 (47) Carlos Romero.

Varningar, Espanyol: Leandro Cabrera, Pol Lozano, Pere Milla, Clemens Riedel. Elche: Alvaro Nunez, Rafa Mir.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Espanyol: 2-2-1

Elche: 1-2-2

Nästa match:

Espanyol: Alaves, borta, 2 november