Carlos Romero matchhjälte för Espanyol hemma mot Elche
- Espanyol vann med 1–0 mot Elche
- Carlos Romero matchvinnare för Espanyol
- Andra raka segern för Espanyol
Carlos Romero gjorde matchens enda mål i andra halvleken när Espanyol vann i La Liga med 1–0 (0–0) mot Elche på hemmaplan.
Espanyol–Elche – mål för mål
Espanyol har två segrar, två oavgjorda och en förlust och 6–4 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Elche har en vinst, två oavgjorda och två förluster och 4–6 i målskillnad. Det här var Espanyols fjärde uddamålsseger den här säsongen.
Den 1 mars möts lagen återigen.
Nästa motstånd för Espanyol är Alaves. Lagen möts söndag 2 november 16.15 på Mendizorrotza.
Espanyol–Elche 1–0 (0–0)
La Liga
Mål: 1–0 (47) Carlos Romero.
Varningar, Espanyol: Leandro Cabrera, Pol Lozano, Pere Milla, Clemens Riedel. Elche: Alvaro Nunez, Rafa Mir.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Espanyol: 2-2-1
Elche: 1-2-2
Nästa match:
Espanyol: Alaves, borta, 2 november
