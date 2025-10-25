Carlton Morris matchhjälte för Derby County mot Queens Park Rangers
- Derby County vann med 1–0 mot Queens Park Rangers
- Carlton Morris avgjorde för Derby County
- Andra raka segern för Derby County
Derby County vann med 1–0 (1–0) hemma mot Queens Park Rangers i Championship. Matchens enda mål stod Carlton Morris för i första halvleken.
Derby County–Queens Park Rangers – mål för mål
Derby County har två segrar, två oavgjorda och en förlust och 4–3 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Queens Park Rangers har två vinster, en oavgjord och två förluster och 4–4 i målskillnad. Det här var Derby Countys tredje uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Queens Park Rangers tredje uddamålsförlust.
Derby County ligger på 17:e plats i tabellen efter matchen medan Queens Park Rangers är på nionde plats. Derby County var på 22:a plats i tabellen för 29 dagar sedan, men har fått ett lyft.
Den 25 april spelar lagen mot varandra på nytt.
På lördag 1 november 16.00 spelar Derby County borta mot Sheffield United och Queens Park Rangers hemma mot Ipswich.
Derby County–Queens Park Rangers 1–0 (1–0)
Championship, Pride Park Stadium
Mål: 1–0 (10) Carlton Morris (Sondre Klingen Langas).
Varningar, Derby County: David Ozoh, Carlton Morris. Queens Park Rangers: Steve Cook, Jonathan Varane.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Derby County: 2-2-1
Queens Park Rangers: 2-1-2
Nästa match:
Derby County: Sheffield United, borta, 1 november
Queens Park Rangers: Ipswich Town FC, hemma, 1 november
