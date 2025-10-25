Carlton Morris matchhjälte för Derby County mot Queens Park Rangers

Derby County vann med 1–0 mot Queens Park Rangers

Carlton Morris avgjorde för Derby County

Andra raka segern för Derby County

Derby County vann med 1–0 (1–0) hemma mot Queens Park Rangers i Championship. Matchens enda mål stod Carlton Morris för i första halvleken.

Derby County–Queens Park Rangers – mål för mål

Derby County har två segrar, två oavgjorda och en förlust och 4–3 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Queens Park Rangers har två vinster, en oavgjord och två förluster och 4–4 i målskillnad. Det här var Derby Countys tredje uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Queens Park Rangers tredje uddamålsförlust.

Derby County ligger på 17:e plats i tabellen efter matchen medan Queens Park Rangers är på nionde plats. Derby County var på 22:a plats i tabellen för 29 dagar sedan, men har fått ett lyft.

Den 25 april spelar lagen mot varandra på nytt.

På lördag 1 november 16.00 spelar Derby County borta mot Sheffield United och Queens Park Rangers hemma mot Ipswich.

Derby County–Queens Park Rangers 1–0 (1–0)

Championship, Pride Park Stadium

Mål: 1–0 (10) Carlton Morris (Sondre Klingen Langas).

Varningar, Derby County: David Ozoh, Carlton Morris. Queens Park Rangers: Steve Cook, Jonathan Varane.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Derby County: 2-2-1

Queens Park Rangers: 2-1-2

Nästa match:

Derby County: Sheffield United, borta, 1 november

Queens Park Rangers: Ipswich Town FC, hemma, 1 november