Casa Pia vann hemma mot Porto

Casa Pia ledde med 2–0 i halvtid mot Porto på hemmaplan i måndagens match i Primeira Liga herr. I andra halvlek kom Porto närmare, men Casa Pia kunde hålla undan till seger 2–1.

Inför matchen hade Casa Pia sex raka förluster mot just Porto.

Nacional nästa för Casa Pia

Casa Pia gjorde första målet när Gaizka Larrazabal slog till redan i tolfte minuten. Casa Pia ökade ledningen till 2–0 i 45:e minuten.

Direkt efter pausen slog Pablo Rosario till efter förarbete från Alberto Costa och reducerade åt Porto. Fler mål än så blev det inte för Porto. I den 79:e minuten blev Portos William Gomes utvisad och under de sista elva minuterna fick laget spela med en spelare mindre.

För Casa Pia gör resultatet att man nu ligger på 15:e plats i tabellen medan Porto fortfarande leder serien, fyra poäng före Sporting Lissabon.

Lagens första möte för säsongen vann Porto med 4–0.

Nästa motstånd för Casa Pia är Nacional. Lagen möts söndag 8 februari 16.30 på Estadio da Madeira.

Casa Pia–Porto 2–1 (2–0)

Primeira Liga herr, Estadio Municipal de Rio Maior

Mål: 1–0 (12) Gaizka Larrazabal, 2–0 (45) Självmål, 2–1 (46) Pablo Rosario (Alberto Costa).

Varningar, Casa Pia: Gaizka Larrazabal, David Sousa, Lawrence Ofori.

Utvisningar, .

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Casa Pia: 1-2-2

Porto: 4-0-1

Nästa match:

Casa Pia: CD Nacional Funchal, borta, 8 februari 16.30