Cassandra Larsson gjorde två mål när Umeå vann mot Jitex BK

Seger för Umeå med 4–0 mot Jitex BK

Umeå vann på bortaplan mot Jitex BK i Elitettan med 4–0 på lördagen.

Umeå gjorde 0–1 efter åtta minuters spel. Laget ökade ledningen till 0–2 i 19:e minuten när Cassandra Larsson hittade rätt. Umeå gjorde också 0–3 i slutet av första halvleken på nytt genom Cassandra Larsson.

Liv Tjärnberg gjorde också 0–4 i 90:e minuten.

Senaste mötet lagen emellan, på Umeå Energi Arena, slutade oavgjort, 3–3.

I nästa omgång har Jitex BK Alingsås IF borta på Alströmervallen, fredag 3 april 13.00. Umeå spelar hemma mot Kif Örebro måndag 6 april 12.00.

Jitex BK–Umeå 0–4 (0–3)

Elitettan, Åbyvallen

Mål: 0–1 (8) Självmål, 0–2 (19) Cassandra Larsson, 0–3 (44) Cassandra Larsson, 0–4 (90) Liv Tjärnberg.

