Celje starkast till slut – vidare till åttondelsfinal

Celje vann med 6–4 totalt

Celjes Svit Seslar tvåmålsskytt

Andra raka segern för Celje

Celje vann mot Drita i 16-delsfinal i Conference League herr. Det stod klart efter andra matchen, på hemmaplan på torsdagen. Matchen slutade 3–2 till Celje, vilket betyder att Celje står som segrare med totala resultatet 6–4.

Svit Seslar tvåmålsskytt för Celje

Celje fick en bra start på matchen när Svit Seslar slog till redan i 20:e minuten. Celje ökade också ledningen till 2–0 i 24:e minuten genom Darko Hrka. Drita reducerade till 2–1 bara tre minuter senare genom Blerim Krasniqi på passning från Besnik Krasniqi. Celje gjorde också 3–1 strax före paus återigen genom Svit Seslar på straff.

Direkt efter pausen gjorde Albert Dabiqaj mål och reducerade åt Drita. Men mer än så orkade Drita inte med.

Celje–Drita 3–2 (3–1), 6–4 totalt

16-delsfinal i Conference League herr

Mål: 1–0 (20) Svit Seslar, 2–0 (24) Darko Hrka, 2–1 (27) Blerim Krasniqi (Besnik Krasniqi), 3–1 (43) Svit Seslar, 3–2 (51) Albert Dabiqaj.

Varningar, Celje: Damjan Vuklisevic, Lukasz Bejger, Zan-Luk Leban. Drita: Albert Dabiqaj, Blerim Krasniqi, Egzon Bejtulai, Jorgo Pellumbi.