Celta Vigo slog Valencia efter Borja Iglesias dubbel
- Celta Vigo segrade – 4–1 mot Valencia
- Borja Iglesias med två mål för Celta Vigo
- Pepelu ende målskytt för Valencia
Det blev Celta Vigo som gick segrande ur mötet med Valencia i La Liga på hemmaplan, med 4–1 (1–0).
Celta Vigos Borja Iglesias tvåmålsskytt
Celta Vigo tog ledningen i 33:e minuten genom Borja Iglesias på straff.
Borja Iglesias slog till återigen med en dryg halvtimme kvar att spela framspelad av Pablo Duran och ökade ledningen för Celta Vigo.
I 70:e minuten slog Pepelu till och reducerade åt Valencia. Men mer än så orkade Valencia inte med.
Jones El-Abdellaoui såg till att Celta Vigo ökade ledningen med sju minuter kvar att spela.
4–1-målet kom på övertid när Hugo Alvarez slog till och gjorde mål.
Den 5 april spelar lagen mot varandra på nytt, på Estadio Mestalla.
Celta Vigo tar sig an Sevilla i nästa match borta måndag 12 januari 21.00. Valencia möter Elche hemma lördag 10 januari 21.00.
Celta Vigo–Valencia 4–1 (1–0)
La Liga, Abanca Balaidos
Mål: 1–0 (33) Borja Iglesias, 2–0 (59) Borja Iglesias (Pablo Duran), 2–1 (70) Pepelu, 3–1 (83) Jones El-Abdellaoui, 4–1 (90) Hugo Alvarez.
Varningar, Celta Vigo: Javi Rodriguez. Valencia: Hugo Duro, Largie Ramazani, Jose Copete.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Celta Vigo: 3-1-1
Valencia: 0-3-2
Nästa match:
Celta Vigo: Sevilla, borta, 12 januari 21.00
Valencia: Elche, hemma, 10 januari 21.00
