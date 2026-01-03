Celta Vigo slog Valencia efter Borja Iglesias dubbel

Celta Vigo segrade – 4–1 mot Valencia

Borja Iglesias med två mål för Celta Vigo

Pepelu ende målskytt för Valencia

Det blev Celta Vigo som gick segrande ur mötet med Valencia i La Liga på hemmaplan, med 4–1 (1–0).

Celta Vigos Borja Iglesias tvåmålsskytt

Celta Vigo tog ledningen i 33:e minuten genom Borja Iglesias på straff.

Borja Iglesias slog till återigen med en dryg halvtimme kvar att spela framspelad av Pablo Duran och ökade ledningen för Celta Vigo.

I 70:e minuten slog Pepelu till och reducerade åt Valencia. Men mer än så orkade Valencia inte med.

Jones El-Abdellaoui såg till att Celta Vigo ökade ledningen med sju minuter kvar att spela.

4–1-målet kom på övertid när Hugo Alvarez slog till och gjorde mål.

Den 5 april spelar lagen mot varandra på nytt, på Estadio Mestalla.

Celta Vigo tar sig an Sevilla i nästa match borta måndag 12 januari 21.00. Valencia möter Elche hemma lördag 10 januari 21.00.

Celta Vigo–Valencia 4–1 (1–0)

La Liga, Abanca Balaidos

Mål: 1–0 (33) Borja Iglesias, 2–0 (59) Borja Iglesias (Pablo Duran), 2–1 (70) Pepelu, 3–1 (83) Jones El-Abdellaoui, 4–1 (90) Hugo Alvarez.

Varningar, Celta Vigo: Javi Rodriguez. Valencia: Hugo Duro, Largie Ramazani, Jose Copete.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Celta Vigo: 3-1-1

Valencia: 0-3-2

Nästa match:

Celta Vigo: Sevilla, borta, 12 januari 21.00

Valencia: Elche, hemma, 10 januari 21.00