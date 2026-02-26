Celta Vigo till åttondelsfinal – slog PAOK
- Seger för Celta Vigo med 3–1 totalt
- Williot Swedberg avgjorde för Celta Vigo
- Andra raka segern för Celta Vigo
Celta Vigo har vunnit 16-delsfinal i Europa League mot PAOK. Det står klart efter andra matchen, på hemmaplan. Matchen slutade 1–0 till Celta Vigo, vilket betyder att Celta Vigo står som segrare med totala resultatet 3–1.
Segermålet för Celta Vigo stod Williot Swedberg för efter 63 minuter.
Celta Vigo–PAOK – mål för mål
Celta Vigo–PAOK 1–0 (0–0), 3–1 totalt
16-delsfinal i Europa League, Abanca-Balaídos
Mål: 1–0 (63) Williot Swedberg (Borja Iglesias).
Varningar, Celta Vigo: Ilaix Moriba.
