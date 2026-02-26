Prenumerera

Celta Vigo till åttondelsfinal – slog PAOK

Celta Vigo har vunnit 16-delsfinal i Europa League mot PAOK. Det står klart efter andra matchen, på hemmaplan. Matchen slutade 1–0 till Celta Vigo, vilket betyder att Celta Vigo står som segrare med totala resultatet 3–1.

Segermålet för Celta Vigo stod Williot Swedberg för efter 63 minuter.

Celta Vigo–PAOK – mål för mål

Celta Vigo–PAOK 1–0 (0–0), 3–1 totalt

16-delsfinal i Europa League, Abanca-Balaídos

Mål: 1–0 (63) Williot Swedberg (Borja Iglesias).

Varningar, Celta Vigo: Ilaix Moriba.

