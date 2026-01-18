Celta Vigo tog klar seger mot Rayo Vallecano

Celta Vigo-seger med 3–0 mot Rayo Vallecano

Celta Vigos femte seger på de senaste sex matcherna

Sergio Carreira avgjorde för Celta Vigo

Celta Vigo startade bra i matchen mot Rayo Vallecano på hemmaplan på söndagen. Och 1–0-ledningen i halvtid utökades i andra halvlek. Till slut blev det 3–0 i matchen i La Liga.

Det här var sjätte gången den här säsongen som Celta Vigos målvakter höll nollan.

Segern var Celta Vigos femte på de senaste sex matcherna.

Celta Vigo–Rayo Vallecano – mål för mål

Sergio Carreira gav Celta Vigo ledningen efter 40 minuter.

I 54:e minuten slog Bryan Zaragoza till på straff och gjorde 2–0. I den 66:e minuten blev Rayo Vallecanos Nobel Mendy utvisad och laget fick spela de sista 24 minuterna med en spelare mindre. Till slut kom också 3–0 genom Javi Rueda i 79:e minuten.

I nästa omgång har Celta Vigo Real Sociedad borta på Reale Arena, söndag 25 januari 18.30. Rayo Vallecano spelar hemma mot Osasuna lördag 24 januari 14.00.

Celta Vigo–Rayo Vallecano 3–0 (1–0)

La Liga, Abanca Balaidos

Mål: 1–0 (40) Sergio Carreira, 2–0 (54) Bryan Zaragoza, 3–0 (79) Javi Rueda.

Varningar, Celta Vigo: Iago Aspas, Oscar Mingueza, Hugo Sotelo, Hugo Alvarez.

Utvisningar, .

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Celta Vigo: 4-1-0

Rayo Vallecano: 1-2-2

Nästa match:

Celta Vigo: Real Sociedad, borta, 25 januari 18.30

Rayo Vallecano: Osasuna, hemma, 24 januari 14.00