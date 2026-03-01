Celta Vigo vände halvtidsunderläge till seger

Celta Vigo segrade – 2–1 mot Girona

Självmål avgjorde för Celta Vigo

Andra raka segern för Celta Vigo

Celta Vigo hade problem och låg under med 0–1 efter första halvlek i matchen i La Liga mot Girona på Estadi Municipal de Montilivi. Men i andra halvlek kom vändningen och till slut blev det 2–1 för bortalaget Celta Vigo.

Segermålet för Celta Vigo var ett självmål efter 70 minuter.

Girona–Celta Vigo – mål för mål

Girona tog ledningen i 35:e minuten genom Vladyslav Vanat.

Med en dryg halvtimme kvar att spela nätade Ferran Jutgla och kvitterade för Celta Vigo. Laget tog ledningen i 70:e minuten.

Det här betyder att Girona ligger på tolfte plats i tabellen och Celta Vigo är på sjätte plats.

Girona tar sig an Levante i nästa match borta lördag 7 mars 16.15. Celta Vigo möter Real Madrid hemma fredag 6 mars 21.00.

Girona–Celta Vigo 1–2 (1–0)

La Liga, Estadi Municipal de Montilivi

Mål: 1–0 (35) Vladyslav Vanat, 1–1 (58) Ferran Jutgla, 1–2 (70) Självmål.

Varningar, Girona: Arnau Martinez, Claudio Echeverri. Celta Vigo: Williot Swedberg, Ferran Jutgla.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Girona: 1-2-2

Celta Vigo: 2-2-1

Nästa match:

Girona: UD Levante, borta, 7 mars 16.15

Celta Vigo: Real Madrid, hemma, 6 mars 21.00