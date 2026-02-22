Celta Vigo vann efter sent avgörande mot Mallorca

Celta Vigo vann med 2–0 mot Mallorca

Celta Vigos Iago Aspas tvåmålsskytt

Tredje raka förlusten för Mallorca

Celta Vigo vann efter ett riktigt sent avgörande hemma mot Mallorca i La Liga på söndagen. Iago Aspas gjorde 1–0 i 85:e minuten – och Iago Aspas gjorde 2–0 på tilläggstid.

Celta Vigo höll nu nollan för åttonde gången den här säsongen.

Celta Vigo–Mallorca – mål för mål

Iago Aspas gav Celta Vigo ledningen med fem minuter kvar att spela på straff. 2–0-målet kom på tilläggstid när Iago Aspas återigen slog till och gjorde mål. Det fastställde slutresultatet till 2–0.

Celta Vigo har en seger, två oavgjorda och två förluster och 6–7 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Mallorca har en vinst och fyra förluster och 5–11 i målskillnad.

I nästa match möter Celta Vigo Girona borta på söndag 1 mars 21.00. Mallorca möter Real Sociedad lördag 28 februari 18.30 hemma.

Celta Vigo–Mallorca 2–0 (0–0)

La Liga, Abanca Balaidos

Mål: 1–0 (85) Iago Aspas, 2–0 (90) Iago Aspas.

Varningar, Celta Vigo: Borja Iglesias. Mallorca: Vedat Muriqi, Antonio Raillo, Omar Mascarell, Toni Lato, Johan Mojica, Jagoba Arrasate.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Celta Vigo: 1-2-2

Mallorca: 1-0-4

Nästa match:

Celta Vigo: Girona, borta, 1 mars 21.00

Mallorca: Real Sociedad, hemma, 28 februari 18.30