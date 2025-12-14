Prenumerera

Celta Vigo vann mot Atlethic Bilbao på Abanca-Balaídos

Efter en mållös första halvlek avgjorde Celta Vigo matchen mot Atlethic Bilbao i andra halvlek. Till slut vann Celta Vigo söndagens hemmamatch i La Liga med 2–0.

Real Oviedo nästa för Celta Vigo

Första halvlek blev mållös men efter pausen slog Williot Swedberg till och gav Celta Vigo ledningen.

I 55:e minuten slog Jones El-Abdellaoui till och gjorde 2–0. 2–0-målet blev matchens sista.

Celta Vigo har tre segrar och två förluster och 7–5 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Atlethic Bilbao har två vinster och tre förluster och 3–9 i målskillnad.

Lagen möts på nytt den 17 maj.

Nästa motstånd för Celta Vigo är Real Oviedo. Lagen möts lördag 20 december 14.00.

Celta Vigo–Atlethic Bilbao 2–0 (0–0)

La Liga, Abanca-Balaídos

Mål: 1–0 (48) Williot Swedberg, 2–0 (55) Jones El-Abdellaoui.

Varningar, Celta Vigo: Iago Aspas, Borja Iglesias, Ferran Jutgla. Atlethic Bilbao: Dani Vivian, Inaki Williams.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Celta Vigo: 3-0-2

Atlethic Bilbao: 2-0-3

Nästa match:

Celta Vigo: Real Oviedo, borta, 20 december 14.00

