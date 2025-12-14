Celta Vigo vann mot Atlethic Bilbao på Abanca-Balaídos
- Celta Vigo vann med 2–0 mot Atlethic Bilbao
- Williot Swedberg matchvinnare för Celta Vigo
- Andra raka segern för Celta Vigo
Efter en mållös första halvlek avgjorde Celta Vigo matchen mot Atlethic Bilbao i andra halvlek. Till slut vann Celta Vigo söndagens hemmamatch i La Liga med 2–0.
Real Oviedo nästa för Celta Vigo
Första halvlek blev mållös men efter pausen slog Williot Swedberg till och gav Celta Vigo ledningen.
I 55:e minuten slog Jones El-Abdellaoui till och gjorde 2–0. 2–0-målet blev matchens sista.
Celta Vigo har tre segrar och två förluster och 7–5 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Atlethic Bilbao har två vinster och tre förluster och 3–9 i målskillnad.
Lagen möts på nytt den 17 maj.
Nästa motstånd för Celta Vigo är Real Oviedo. Lagen möts lördag 20 december 14.00.
Celta Vigo–Atlethic Bilbao 2–0 (0–0)
La Liga, Abanca-Balaídos
Mål: 1–0 (48) Williot Swedberg, 2–0 (55) Jones El-Abdellaoui.
Varningar, Celta Vigo: Iago Aspas, Borja Iglesias, Ferran Jutgla. Atlethic Bilbao: Dani Vivian, Inaki Williams.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Celta Vigo: 3-0-2
Atlethic Bilbao: 2-0-3
Nästa match:
Celta Vigo: Real Oviedo, borta, 20 december 14.00
