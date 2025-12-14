Celta Vigo vann mot Atlethic Bilbao på Abanca-Balaídos

Celta Vigo vann med 2–0 mot Atlethic Bilbao

Williot Swedberg matchvinnare för Celta Vigo

Andra raka segern för Celta Vigo

Efter en mållös första halvlek avgjorde Celta Vigo matchen mot Atlethic Bilbao i andra halvlek. Till slut vann Celta Vigo söndagens hemmamatch i La Liga med 2–0.

Real Oviedo nästa för Celta Vigo

Första halvlek blev mållös men efter pausen slog Williot Swedberg till och gav Celta Vigo ledningen.

I 55:e minuten slog Jones El-Abdellaoui till och gjorde 2–0. 2–0-målet blev matchens sista.

Celta Vigo har tre segrar och två förluster och 7–5 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Atlethic Bilbao har två vinster och tre förluster och 3–9 i målskillnad.

Lagen möts på nytt den 17 maj.

Nästa motstånd för Celta Vigo är Real Oviedo. Lagen möts lördag 20 december 14.00.

Celta Vigo–Atlethic Bilbao 2–0 (0–0)

La Liga, Abanca-Balaídos

Mål: 1–0 (48) Williot Swedberg, 2–0 (55) Jones El-Abdellaoui.

Varningar, Celta Vigo: Iago Aspas, Borja Iglesias, Ferran Jutgla. Atlethic Bilbao: Dani Vivian, Inaki Williams.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Celta Vigo: 3-0-2

Atlethic Bilbao: 2-0-3

Nästa match:

Celta Vigo: Real Oviedo, borta, 20 december 14.00