Celta Vigo vann mot Niza på Municipal de Balaidos efter rivstart

Celta Vigo-seger med 2–1 mot Niza

Självmål avgjorde för Celta Vigo

Andra raka segern för Celta Vigo

Efter två minuters spel gjorde Iago Aspas 1–0 för Celta Vigo som tog greppet om hemmamatchen mot Niza på torsdagen. Matchen i Europa League slutade 2–1.

Ett självmål efter 75 minuter avgjorde matchen.

Dinamo Zagreb nästa för Celta Vigo

Iago Aspas gjorde 1–0 till Celta Vigo efter bara två minuter.

Niza kvitterade till 1–1 i 16:e minuten när Mohamed Ali Cho slog till. Celta Vigo tog ledningen i 75:e minuten.

Nästa motstånd för Celta Vigo är Dinamo Zagreb. Lagen möts torsdag 6 november 18.45 på Maksimir.

Celta Vigo–Niza 2–1 (1–1)

Europa League, Municipal de Balaidos

Mål: 1–0 (2) Iago Aspas, 1–1 (16) Mohamed Ali Cho, 2–1 (75) Självmål.

Varningar, Celta Vigo: Manu Fernandez. Niza: Melvin Bard, Jonathan Clauss, Antoine Mendy.

Nästa match:

Celta Vigo: NK Dinamo Zagreb, borta, 6 november