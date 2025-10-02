Celta Vigo vann på hemmaplan mot PAOK

Celta Vigo segrade – 3–1 mot PAOK

Borja Iglesias avgjorde för Celta Vigo

Celta Vigo nu 13:e, PAOK på 29:e plats

Celta Vigo vann hemma mot PAOK i Europa League. Matchen på torsdagen slutade 3–1 (1–1).

Det var första segern för Celta Vigo, efter 1–2-förlust mot VfB Stuttgart i första matchen.

Niza nästa för Celta Vigo

Giorgos Giakoumakis gjorde 1–0 till PAOK i 37:e minuten.

Iago Aspas stod för utjämningen till 1–1 med sitt mål på stopptid i första halvleken på pass av Oscar Mingueza. Direkt efter pausen ökade Borja Iglesias Celta Vigos ledning.

I 70:e minuten nätade Williot Swedberg, och gjorde 3–1. Swedberg fullbordade därmed Celta Vigos vändning.

Nästa motstånd för Celta Vigo är Niza. Lagen möts torsdag 23 oktober 21.00 på Municipal de Balaidos.

Celta Vigo–PAOK 3–1 (1–1)

Europa League, Municipal de Balaidos

Mål: 0–1 (37) Giorgos Giakoumakis, 1–1 (45) Iago Aspas (Oscar Mingueza), 2–1 (53) Borja Iglesias, 3–1 (70) Williot Swedberg.

Varningar, Celta Vigo: Oscar Mingueza, Williot Swedberg, Ilaix Moriba. PAOK: Magomed Ozdoev, Giorgos Giakoumakis.

Nästa match:

Celta Vigo: Nice, hemma, 23 oktober