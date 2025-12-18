Cesar Blackman blev matchhjälte för Slovan Bratislava hemma mot Häcken
- Slovan Bratislava-seger med 1–0 mot Häcken
- Cesar Blackman avgjorde för Slovan Bratislava
- Slovan Bratislava nu 29:e, Häcken på 32:a plats
Matchens enda mål stod Cesar Blackman för i andra halvleken när Slovan Bratislava vann på hemmaplan mot Häcken med 1–0 (0–0) på torsdagen i Conference League herr.
Slovan Bratislava–Häcken – mål för mål
Slovan Bratislava har två segrar och tre förluster och 4–7 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Häcken har två oavgjorda och tre förluster och 5–8 i målskillnad.
Det här var sista matchen och resultatet betyder att Slovan Bratislava slutar på 29:e plats och Häcken på 32:a plats.
Slovan Bratislava–Häcken 1–0 (0–0)
Conference League herr, National Football Stadium
Mål: 1–0 (85) Cesar Blackman.
Varningar, Slovan Bratislava: Cesar Blackman. Häcken: Julius Lindberg, Mikkel Rygaard, Filip Helander.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Slovan Bratislava: 2-0-3
Häcken: 0-2-3
