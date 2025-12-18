Cesar Blackman blev matchhjälte för Slovan Bratislava hemma mot Häcken

Slovan Bratislava-seger med 1–0 mot Häcken

Cesar Blackman avgjorde för Slovan Bratislava

Slovan Bratislava nu 29:e, Häcken på 32:a plats

Matchens enda mål stod Cesar Blackman för i andra halvleken när Slovan Bratislava vann på hemmaplan mot Häcken med 1–0 (0–0) på torsdagen i Conference League herr.

Slovan Bratislava–Häcken – mål för mål

Slovan Bratislava har två segrar och tre förluster och 4–7 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Häcken har två oavgjorda och tre förluster och 5–8 i målskillnad.

Det här var sista matchen och resultatet betyder att Slovan Bratislava slutar på 29:e plats och Häcken på 32:a plats.

Slovan Bratislava–Häcken 1–0 (0–0)

Conference League herr, National Football Stadium

Mål: 1–0 (85) Cesar Blackman.

Varningar, Slovan Bratislava: Cesar Blackman. Häcken: Julius Lindberg, Mikkel Rygaard, Filip Helander.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Slovan Bratislava: 2-0-3

Häcken: 0-2-3