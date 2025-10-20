Chanslösa senast – men nu kunde HBK besegra Degerfors

HBK segrade – 1–0 mot Degerfors

Självmål avgjorde för HBK

Seger nummer 9 för HBK

När HBK och Degerfors senast gjorde upp var Degerfors klart bättre och vann med hela 5–0. På måndagen tog HBK revansch genom att vinna med 1–0 (1–0) på bortaplan i Allsvenskan.

Matchens enda mål var ett självmål av Degerfors.

Degerfors–HBK – mål för mål

Degerfors har två vinster, en oavgjord och två förluster och 6–5 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan HBK har tre vinster, en oavgjord och en förlust och 5–5 i målskillnad. Det här var Degerfors sjunde uddamålsförlust den här säsongen. Det var även HBK:s sjunde uddamålsseger.

Med tre omgångar kvar är Degerfors på 15:e plats i tabellen medan HBK är på tionde plats. Ett fint lyft i tabellen för HBK som så sent som den 21 september låg på 14:e plats.

När lagen senast möttes vann Degerfors IF med 5–0.

I nästa omgång har Degerfors Öster borta på Spiris Arena 1, Växjö, lördag 25 oktober 17.30. HBK spelar hemma mot IFK Göteborg söndag 26 oktober 16.30.

Degerfors–HBK 0–1 (0–1)

Allsvenskan, Stora Valla

Mål: 0–1 (16) Självmål.

Varningar, Degerfors: Arman Tanaris. HBK: Tim Erlandsson, Bleon Kurtulus.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Degerfors: 2-1-2

HBK: 3-1-1

Nästa match:

Degerfors: Östers IF, borta, 25 oktober

HBK: IFK Göteborg, hemma, 26 oktober