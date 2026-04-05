Che Adams avgjorde när Torino sänkte Pisa
Målet i andra halvleken blev matchens enda. Torino vann med 1–0 (0–0) borta mot Pisa i Serie A.
Torino höll nu nollan för elfte gången den här säsongen.
Pisa har en vinst och fyra förluster och 3–12 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Torino har tre vinster och två förluster och 10–6 i målskillnad.
För hemmalaget betyder resultatet 20:e och sista plats i tabellen. Torino är på tolfte plats.
Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Senast blev det oavgjort och före det vann vann Torino.
Nästa motstånd för Pisa är Roma. Lagen möts fredag 10 april 20.45 på Stadio Olimpico, Rome. Torino tar sig an Verona hemma lördag 11 april 15.00.
Pisa–Torino 0–1 (0–0)
Serie A, Stadio Romeo Anconetani
Mål: 0–1 (80) Che Adams (Marcus Holmgren Pedersen).
Varningar, Pisa: Michel Aebischer.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Pisa: 1-0-4
Torino: 3-0-2
