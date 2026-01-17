Chelsea är äntligen segrare igen efter vinst mot Brentford

Chelsea vann med 2–0 mot Brentford

Joao Pedro matchvinnare för Chelsea

Seger nummer 9 för Chelsea

Fem matcher utan seger i Premier League fick räcka. På lördagen kunde Chelsea till slut ta tre poäng igen. Laget vann på hemmaplan mot Brentford, med 2–0 (1–0).

Chelsea höll nu nollan för nionde gången den här säsongen.

Chelsea–Brentford – mål för mål

Joao Pedro gav Chelsea ledningen i 26:e minuten.

Cole Palmer ökade Chelseas ledning på straff i 76:e minuten. 2–0-målet blev matchens sista.

Chelsea har en seger, två oavgjorda och två förluster och 7–7 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Brentford har tre vinster, en oavgjord och en förlust och 11–5 i målskillnad.

För Chelsea gör resultatet att laget nu ligger på sjätte plats i tabellen medan Brentford är på sjunde plats. Brentford var på 15:e plats i tabellen för 29 dagar sedan, men har fått ett lyft.

Nästa motstånd för Chelsea är Crystal Palace. Brentford tar sig an Nottingham Forest hemma. Båda matcherna spelas söndag 25 januari 15.00.

Chelsea–Brentford 2–0 (1–0)

Premier League, Stamford Bridge

Mål: 1–0 (26) Joao Pedro, 2–0 (76) Cole Palmer.

Varningar, Chelsea: Marc Cucurella, Wesley Fofana, Cole Palmer. Brentford: Vitaly Janelt, Kevin Schade.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Chelsea: 1-2-2

Brentford: 3-1-1

Nästa match:

Chelsea: Crystal Palace FC, borta, 25 januari 15.00

Brentford: Nottingham Forest FC, hemma, 25 januari 15.00