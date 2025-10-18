Chelsea avgjorde mot Nottingham Forest efter paus

Chelsea-seger med 3–0 mot Nottingham Forest

Josh Acheampong avgjorde för Chelsea

Andra raka segern för Chelsea

Första halvlek blev mållös, men i andra halvlek var det bortalaget Chelsea som avgjorde matchen mot Nottingham Forest. Lördagens match i Premier League slutade 0–3.

Sunderland nästa för Chelsea

Josh Acheampong gjorde 1–0 för Chelsea efter pausen framspelad av Pedro Neto.

I 52:a minuten nätade Pedro Neto på pass av Reece James och gjorde 0–2.

I 84:e minuten gjorde Reece James också 0–3.

Söndag 26 oktober 15.00 spelar Nottingham Forest borta mot Bournemouth. Chelsea möter Sunderland hemma på Stamford Bridge lördag 25 oktober 16.00.

Nottingham Forest–Chelsea 0–3 (0–0)

Premier League, City Ground

Mål: 0–1 (49) Josh Acheampong (Pedro Neto), 0–2 (52) Pedro Neto (Reece James), 0–3 (84) Reece James.

Varningar, Nottingham Forest: Morato, Ibrahim Sangare. Chelsea: Robert Sanchez, Estevao, Malo Gusto.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Nottingham Forest: 0-1-4

Chelsea: 2-1-2

Nästa match:

Nottingham Forest: AFC Bournemouth, borta, 26 oktober

Chelsea: Sunderland AFC, hemma, 25 oktober