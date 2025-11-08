Chelsea avgjorde mot Wolverhampton efter paus

Seger för Chelsea med 3–0 mot Wolverhampton

Chelseas fjärde seger på de senaste fem matcherna

Malo Gusto matchvinnare för Chelsea

Första halvlek blev mållös, men i andra halvlek var det hemmalaget Chelsea som avgjorde matchen mot Wolverhampton. Lördagens match i Premier League slutade 3–0.

Det här var Chelseas femte nolla den här säsongen.

Segern var Chelseas fjärde på de senaste fem matcherna.

Chelsea–Wolverhampton – mål för mål

Malo Gusto gjorde 1–0 för Chelsea efter pausen på pass av Alejandro Garnacho.

I 65:e minuten nätade Joao Pedro och gjorde 2–0.

Pedro Neto också 3–0 framspelad av Alejandro Garnacho i 73:e minuten.

Chelseas nya tabellposition är andra plats medan Wolverhampton är på 20:e och sista plats. Chelsea var nia i tabellen för åtta dagar sedan, men har fått ett lyft.

Lördag 22 november spelar Chelsea borta mot Burnley 13.30 och Wolverhampton mot Crystal Palace hemma 16.00 på Molineux Stadium.

Chelsea–Wolverhampton 3–0 (0–0)

Premier League, Stamford Bridge

Mål: 1–0 (51) Malo Gusto (Alejandro Garnacho), 2–0 (65) Joao Pedro, 3–0 (73) Pedro Neto (Alejandro Garnacho).

Varningar, Chelsea: Moises Caicedo. Wolverhampton: Andre, Marshall Munetsi.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Chelsea: 4-0-1

Wolverhampton: 0-1-4

Nästa match:

Chelsea: Burnley FC, borta, 22 november

Wolverhampton: Crystal Palace FC, hemma, 22 november