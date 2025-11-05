Chelsea hämtade i kapp underläge och kryssade mot Qarabag

Oavgjort i mötet mellan Qarabag och Chelsea

Alejandro Garnacho kvitterade i 53:e minuten

Napoli nästa motstånd för Qarabag

I halvtid ledde Qarabag matchen på hemmaplan i Champions League mot Chelsea med 2–1. Men i andra halvlek jobbade sig Chelsea in i matchen och kvitterade till slut. Matchen slutade 2–2.

Qarabag–Chelsea – mål för mål

Gästande Chelsea fick en bra start på matchen när Estevao slog till redan i 16:e minuten.

Qarabag kvitterade till 1–1 efter en knapp halvtimmes spel genom Leandro Andrade.

I 39:e minuten tog Qarabag också ledningen när Marko Jankovic hittade rätt på straff. Direkt efter pausen slog Alejandro Garnacho till och kvitterade för Chelsea. 2–2-målet blev matchens sista.

När lagen senast möttes, 2017, blev det seger för Chelsea med 4–0.

Nästa motstånd för Chelsea är Barcelona. Lagen möts tisdag 25 november 21.00 på Stamford Bridge.

Qarabag–Chelsea 2–2 (2–1)

Champions League, Tofik Bakhramov

Mål: 0–1 (16) Estevao, 1–1 (29) Leandro Andrade, 2–1 (39) Marko Jankovic, 2–2 (53) Alejandro Garnacho.

Varningar, Qarabag: Kevin Medina, Matheus Silva. Chelsea: Reece James, Moises Caicedo, Andrey Santos.

Nästa match:

Chelsea: FC Barcelona, hemma, 25 november