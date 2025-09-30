Chelsea knep segern i målmässigt jämn match mot Benfica

Chelsea-seger med 1–0 mot Benfica

Självmål matchvinnare för Chelsea

Andra förlusten i rad för Benfica

Chelsea vann en målmässigt jämn match hemma mot Benfica i Champions League på tisdagen. 1–0 (1–0) slutade matchen. Matchens enda mål var ett självmål av Benfica.

Det var första segern för Chelsea. I första matchen förlorade laget med 1–3 mot Bayern München .

Ajax nästa för Chelsea

Förlusten var Benficas andra uddamålsförlust.

Onsdag 22 oktober 21.00 spelar Chelsea hemma mot Ajax. Benfica möter Newcastle borta på St James’ Park tisdag 21 oktober 21.00.

Chelsea–Benfica 1–0 (1–0)

Champions League, Stamford Bridge

Mål: 1–0 (18) Självmål.

Varningar, Chelsea: Enzo Fernandez, Joao Pedro, Facundo Buonanotte. Benfica: Nicolas Otamendi, Henrique Araujo, Fredrik Aursnes, Enzo Barrenechea, Richard Rios.

Nästa match:

Chelsea: Ajax, hemma, 22 oktober

Benfica: Newcastle Utd, borta, 21 oktober