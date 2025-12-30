Chelsea och Bournemouth delade på poängen

Oavgjort mellan Chelsea och Bournemouth

Justin Kluivert kvitterade i 27:e minuten

Manchester City nästa motstånd för Chelsea

Lagen delade på poängen när Chelsea och gästande Bournemouth möttes i Premier League, på tisdagen. Matchen slutade 2–2 (2–2).

Det var Bournemouths tionde match i rad utan seger.

Chelsea–Bournemouth – mål för mål

Bournemouth gjorde första målet när David Brooks slog till redan i sjätte minuten.

Chelsea kvitterade till 1–1 tidigt i matchen genom Cole Palmer på straff.

2–1 kom i 23:e minuten när Enzo Fernandez slog till efter förarbete av Alejandro Garnacho.

Bournemouth kvitterade till 2–2 i 27:e minuten genom Justin Kluivert. Andra halvlek blev mållös och matchen slutade 2–2.

Chelsea har en seger, tre oavgjorda och en förlust och 7–6 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Bournemouth har fyra oavgjorda och en förlust och 8–11 i målskillnad.

Söndag 4 januari 18.30 spelar Chelsea borta mot Manchester City. Bournemouth möter Arsenal hemma på Vitality Stadium lördag 3 januari 18.30.

Chelsea–Bournemouth 2–2 (2–2)

Premier League, Stamford Bridge

Mål: 0–1 (6) David Brooks, 1–1 (15) Cole Palmer, 2–1 (23) Enzo Fernandez (Alejandro Garnacho), 2–2 (27) Justin Kluivert.

Varningar, Chelsea: Moises Caicedo. Bournemouth: Marcus Tavernier.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Chelsea: 1-3-1

Bournemouth: 0-4-1

Nästa match:

Chelsea: Manchester City, borta, 4 januari 18.30

Bournemouth: Arsenal FC, hemma, 3 januari 18.30