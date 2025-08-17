Publiken på Stamford Bridge fick inte se några mål när Chelsea tog emot Crystal Palace i premiären i Premier League. Matchen slutade mållös, 0-0.

Chelsea–Crystal Palace – mål för mål

Det blev delad pott, 1–1, senast lagen möttes på Selhurst Park.

Fredag 22 augusti 21.00 spelar Chelsea borta mot West Ham. Crystal Palace möter Nottingham Forest hemma på Selhurst Park söndag 24 augusti 15.00.

Chelsea–Crystal Palace 0–0