Chelsea segrade mot Fulham
Följ Fotbolldirekt på
Google news
- Chelsea vann med 2–0 mot Fulham
- Joao Pedro matchvinnare för Chelsea
- Andra raka segern för Chelsea
Chelsea tog greppet om hemmamatchen mot Fulham på lördagen redan före paus. Och i andra halvlek utökades 1–0-ledningen och matchen i Premier League slutade 2–0.
Chelsea–Fulham – mål för mål
Chelsea tog ledningen på tilläggstid i första halvleken, genom Joao Pedro på pass av Enzo Fernandez. Med en dryg halvtimme kvar att spela fick Enzo Fernandez träff på straff och ökade ledningen för Chelsea. Det blev också matchens sista mål.
För tabellens utseende betyder det här att Chelsea ligger på första plats medan Fulham är på 16:e plats.
Nästa gång lagen spelar i serien är lördag 13 september. Då möter Chelsea Brentford på Brentford Community Stadium 21.00. Fulham tar sig an Leeds hemma 16.00.
Chelsea–Fulham 2–0 (1–0)
Premier League, Stamford Bridge
Mål: 1–0 (45) Joao Pedro (Enzo Fernandez), 2–0 (56) Enzo Fernandez.
Varningar, Chelsea: Moises Caicedo, Andrey Santos. Fulham: Sasa Lukic, Alex Iwobi.
Nästa match:
Chelsea: Brentford, borta, 13 september
Fulham: Leeds Utd, hemma, 13 september
Den här artikeln handlar om: