Chelsea segrade mot Fulham

Chelsea vann med 2–0 mot Fulham

Joao Pedro matchvinnare för Chelsea

Andra raka segern för Chelsea

Chelsea tog greppet om hemmamatchen mot Fulham på lördagen redan före paus. Och i andra halvlek utökades 1–0-ledningen och matchen i Premier League slutade 2–0.

Chelsea–Fulham – mål för mål

Chelsea tog ledningen på tilläggstid i första halvleken, genom Joao Pedro på pass av Enzo Fernandez. Med en dryg halvtimme kvar att spela fick Enzo Fernandez träff på straff och ökade ledningen för Chelsea. Det blev också matchens sista mål.

För tabellens utseende betyder det här att Chelsea ligger på första plats medan Fulham är på 16:e plats.

Nästa gång lagen spelar i serien är lördag 13 september. Då möter Chelsea Brentford på Brentford Community Stadium 21.00. Fulham tar sig an Leeds hemma 16.00.

Chelsea–Fulham 2–0 (1–0)

Premier League, Stamford Bridge

Mål: 1–0 (45) Joao Pedro (Enzo Fernandez), 2–0 (56) Enzo Fernandez.

Varningar, Chelsea: Moises Caicedo, Andrey Santos. Fulham: Sasa Lukic, Alex Iwobi.

Nästa match:

Chelsea: Brentford, borta, 13 september

Fulham: Leeds Utd, hemma, 13 september