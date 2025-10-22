Chelsea tog hemmaseger mot Ajax

Chelsea vann med 5–1 mot Ajax

Moises Caicedo matchvinnare för Chelsea

Andra raka segern för Chelsea

Chelsea tog greppet om hemmamatchen mot Ajax redan före paus. Och i andra halvlek utökades 4–1-ledningen och onsdagens match i Champions League slutade 5–1.

Qarabag nästa för Chelsea

I den 17:e minuten fick Ajax Kenneth Taylor utvisad.

Chelsea startade matchen bäst och tog ledningen tidigt i matchen när Marc Guiu nätade redan i 18:e minuten.

I 27:e minuten gjorde Chelsea 2–0 när Moises Caicedo hittade rätt.

I 33:e minuten slog Wout Weghorst till på straff, och reducerade åt Ajax.

Chelsea ökade ledningen till 3–1 på stopptid i första halvleken genom Enzo Fernandez på straff.

Estevao stod för den utökade ledningen med sitt mål på tilläggstid i första halvleken på straff. Direkt efter pausen ökade Tyrique George Chelseas ledning.

Ajax har startat svagt och är helt utan poäng efter tre spelade matcher. Chelsea har sex poäng.

Nästa motstånd för Chelsea är Qarabag. Lagen möts onsdag 5 november 18.45.

Chelsea–Ajax 5–1 (4–1)

Champions League, Stamford Bridge

Mål: 1–0 (18) Marc Guiu, 2–0 (27) Moises Caicedo, 2–1 (33) Wout Weghorst, 3–1 (45) Enzo Fernandez, 4–1 (45) Estevao, 5–1 (48) Tyrique George.

Varningar, Chelsea: Tosin Adarabioyo, Estevao.

Utvisningar, .

Nästa match:

Chelsea: Karabach, borta, 5 november