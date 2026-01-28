Chelsea klart för slutspel efter seger mot Napoli

Chelsea-seger med 3–2 mot Napoli

Avgörande målet kom i 82:a minuten.

Joao Pedro gjorde två mål för Chelsea

Tack vare segern på bortaplan mot Napoli, 3–2 (1–2), säkrade Chelsea slutspelsplatsen i Champions League i kväll.

Joao Pedro slog till efter 82 minuter och blev matchhjälte med sitt 3–2-mål.

Chelseas Joao Pedro tvåmålsskytt

Enzo Fernandez slog till på straff redan i 19:e minuten och gav Chelsea en tidig ledning. Napoli kvitterade när Antonio Vergara fick träff i 33:e minuten. Laget tog också ledningen strax före halvtidsvilan genom Rasmus Höjlund på passning från Mathias Olivera.

Joao Pedro slog till med en knapp halvtimme kvar att spela på pass av Cole Palmer och kvitterade för Chelsea. Och med åtta minuter kvar att spela kom det matchavgörande målet genom Joao Pedro efter förarbete av Cole Palmer.

Resultaten i sista omgången innebär att Napoli slutar på 30:e plats och Chelsea på sjätte plats. Chelsea är klart för slutspel. Chelsea var på 14:e plats i tabellen för åtta dagar sedan, men har fått ett lyft.

Napoli–Chelsea 2–3 (2–1)

Champions League, Diego Armando Maradona

Mål: 0–1 (19) Enzo Fernandez, 1–1 (33) Antonio Vergara, 2–1 (43) Rasmus Höjlund (Mathias Olivera), 2–2 (61) Joao Pedro (Cole Palmer), 2–3 (82) Joao Pedro (Cole Palmer).

Varningar, Napoli: Eljif Elmas, Juan Jesus. Chelsea: Wesley Fofana.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Napoli: 1-2-2

Chelsea: 3-1-1