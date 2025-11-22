Chelsea vann med 2–0 mot Burnley

Chelseas femte seger på de senaste sex matcherna

Pedro Neto avgjorde för Chelsea

Chelsea tog ledningen mot Burnley på bortaplan redan före paus. I andra halvlek utökades 1–0-ledningen och matchen i Premier League på lördagen slutade 2–0.

Det här var Chelseas sjätte nolla den här säsongen.

Chelsea har nu en fin svit med tre matcher i rad utan att ha släppt in mål.

Arsenal nästa för Chelsea

Pedro Neto gjorde 1–0 till Chelsea i 37:e minuten.

0–2-målet kom i matchens absoluta slutskede, med två minuter kvar att spela när Enzo Fernandez slog till och gjorde mål efter förarbete från Marc Guiu. Det fastställde slutresultatet till 0–2.

För Burnley gör resultatet att laget nu ligger på 19:e plats i tabellen medan Chelsea är på andra plats. Ett fint lyft för Chelsea som låg på nionde plats så sent som den 31 oktober.

I nästa omgång har Burnley Brentford borta på Brentford Community Stadium, lördag 29 november 16.00. Chelsea spelar hemma mot Arsenal söndag 30 november 17.30.

Burnley–Chelsea 0–2 (0–1)

Premier League

Mål: 0–1 (37) Pedro Neto, 0–2 (88) Enzo Fernandez (Marc Guiu).

Varningar, Burnley: Hannibal, Kyle Walker. Chelsea: Benoit Badiashile, Pedro Neto, Joao Pedro.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Burnley: 2-0-3

Chelsea: 4-0-1

Nästa match:

Burnley: Brentford, borta, 29 november

Chelsea: Arsenal FC, hemma, 30 november