Chelsea vann med 5–1 mot West Ham

Pedro Neto matchvinnare för Chelsea

Andra raka förlusten för West Ham

Chelsea tog ledningen mot West Ham på bortaplan redan före paus. I andra halvlek utökades 3–1-ledningen och matchen i Premier League på fredagen slutade 5–1.

West Ham–Chelsea – mål för mål

West Ham startade matchen bäst och tog ledningen tidigt i matchen. Lucas Paqueta gjorde målet, redan i sjätte minuten.

Chelsea kvitterade till 1–1 tidigt i matchen, genom Joao Pedro framspelad av Marc Cucurella, i 15:e minuten.

Laget tog också ledningen i 23:e minuten, när Pedro Neto fick träff.

Chelsea gjorde 1–3 i 34:e minuten, när Enzo Fernandez hittade rätt på pass av Estevao. I 54:e minuten nätade Moises Caicedo, och gjorde 1–4.

Med en dryg halvtimme kvar att spela fick Trevoh Chalobah träff framspelad av Joao Pedro och ökade ledningen för Chelsea.

För West Ham gör resultatet att laget nu ligger på 20:e och sista plats i tabellen, medan Chelsea är på första plats.

I nästa omgång har West Ham Nottingham Forest borta på City Ground, söndag 31 augusti 15.00. Chelsea spelar hemma mot Fulham lördag 30 augusti 13.30.

West Ham–Chelsea 1–5 (1–3)

Premier League, London Stadium

Mål: 1–0 (6) Lucas Paqueta, 1–1 (15) Joao Pedro (Marc Cucurella), 1–2 (23) Pedro Neto, 1–3 (34) Enzo Fernandez (Estevao), 1–4 (54) Moises Caicedo, 1–5 (58) Trevoh Chalobah (Joao Pedro).

Varningar, Chelsea: Jorrel Hato.

Nästa match:

West Ham: Nottingham Forest FC, borta, 31 augusti

Chelsea: Fulham FC, hemma, 30 augusti