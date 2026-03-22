Cher Ndour poängräddare för Fiorentina mot Inter

Inters Francesco Pio Esposito gjorde 1–0 i första halvlek borta mot Fiorentina i Serie A. I andra halvlek jobbade sig Fiorentina in i matchen och kvitterade genom Cher Ndour efter 77 minuters spel. Några fler mål blev det inte och matchen slutade 1–1.

Fiorentina–Inter 1–1 (0–1)

Serie A, Artemio Franchi, Firenze

Mål: 0–1 (1) Francesco Pio Esposito, 1–1 (77) Cher Ndour.

Varningar, Fiorentina: Moise Kean, Cher Ndour, Marco Brescianini. Inter: Nicolo Barella, Federico Dimarco, Carlos Augusto.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Fiorentina: 2-2-1

Inter: 2-2-1

Nästa match:

Fiorentina: Verona, borta, 4 april 18.00

Inter: Roma, hemma, 5 april 20.45