Christian Kabaseles mål gav poäng för Udinese mot Cagliari

Oavgjort i mötet mellan Udinese och Cagliari

Christian Kabasele kvitterade i 58:e minuten

Cremonese nästa motstånd för Udinese

Cagliaris Gennaro Borrelli gjorde 1–0 i första halvlek borta mot Udinese i Serie A. I andra halvlek kvitterade Udinese genom Christian Kabasele i 58:e minuten. Inget av lagen lyckades göra fler mål och matchen slutade 1–1.

Udinese–Cagliari – mål för mål

Gennaro Borrelli gav gästande Cagliari ledningen i 25:e minuten. Christian Kabasele slog till med en dryg halvtimme kvar att spela och kvitterade för Udinese. 1–1-målet blev matchens sista.

Det här var Udineses andra oavgjorda match den här säsongen.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 10 maj.

I nästa match möter Udinese Cremonese borta på måndag 20 oktober 20.45. Cagliari möter Bologna söndag 19 oktober 15.00 hemma.

Udinese–Cagliari 1–1 (0–1)

Serie A

Mål: 0–1 (25) Gennaro Borrelli, 1–1 (58) Christian Kabasele.

Varningar, Udinese: Nicolo Zaniolo. Cagliari: Adam Obert, Mattia Felici.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Udinese: 2-1-2

Cagliari: 2-1-2

Nästa match:

Udinese: Cremonese, borta, 20 oktober

Cagliari: Bologna, hemma, 19 oktober