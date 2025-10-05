Christian Kabaseles mål gav poäng för Udinese mot Cagliari
- Oavgjort i mötet mellan Udinese och Cagliari
- Christian Kabasele kvitterade i 58:e minuten
- Cremonese nästa motstånd för Udinese
Cagliaris Gennaro Borrelli gjorde 1–0 i första halvlek borta mot Udinese i Serie A. I andra halvlek kvitterade Udinese genom Christian Kabasele i 58:e minuten. Inget av lagen lyckades göra fler mål och matchen slutade 1–1.
Udinese–Cagliari – mål för mål
Gennaro Borrelli gav gästande Cagliari ledningen i 25:e minuten. Christian Kabasele slog till med en dryg halvtimme kvar att spela och kvitterade för Udinese. 1–1-målet blev matchens sista.
Det här var Udineses andra oavgjorda match den här säsongen.
Lagen ställs mot varandra på nytt den 10 maj.
I nästa match möter Udinese Cremonese borta på måndag 20 oktober 20.45. Cagliari möter Bologna söndag 19 oktober 15.00 hemma.
Udinese–Cagliari 1–1 (0–1)
Serie A
Mål: 0–1 (25) Gennaro Borrelli, 1–1 (58) Christian Kabasele.
Varningar, Udinese: Nicolo Zaniolo. Cagliari: Adam Obert, Mattia Felici.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Udinese: 2-1-2
Cagliari: 2-1-2
Nästa match:
Udinese: Cremonese, borta, 20 oktober
Cagliari: Bologna, hemma, 19 oktober
