Christian Moses bakom Örebro Syrianskas kryss mot Enköping SK Herr

Oavgjort i mötet mellan Örebro Syrianska och Enköping SK Herr

Christian Moses kvitterade i 48:e minuten

Örebro Syrianska nu 15:e, Enköping SK Herr på tionde plats

Enköping SK Herr gjorde 1–0 i första halvlek genom Andreas Hansen borta mot Örebro Syrianska i Ettan norra herr. I andra halvlek kvitterade Örebro Syrianska genom Christian Moses i 48:e minuten. Inget av lagen lyckades göra fler mål och matchen slutade 1–1.

– När vi väl kommer rätt i dueller och får lite längre anfall så finns det någonting riktigt bra i den här gruppen. Våran forcering är så pass bra att vi borde vinna matchen. Jag högaktar spelarna för hur vi fightas ända in i kaklet pch önskar att se hade fått med sig tre poäng, kommenterade Örebro Syrianskas assisterande tränare Kenneth Blomberg efter matchen.

Örebro Syrianska–Enköping SK Herr – mål för mål

Andreas Hansen öppnade målskyttet redan i sjätte minuten och gav gästerna Enköping SK Herr en tidig ledning. Direkt efter pausen gjorde Christian Moses mål och kvitterade för Örebro Syrianska. Det blev också matchens sista mål.

Örebro Syrianska har en seger, två oavgjorda och två förluster och 5–10 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Enköping SK Herr har två vinster, en oavgjord och två förluster och 8–9 i målskillnad. Det här var Örebro Syrianskas fjärde oavgjorda match den här säsongen.

Med fyra omgångar kvar är Örebro Syrianska på 15:e plats i tabellen medan Enköping SK Herr är på tionde plats.

Säsongens första möte lagen emellan vann Örebro Syrianska IF med 3–1.

Söndag 19 oktober spelar Örebro Syrianska borta mot Team TG 13.00 och Enköping SK Herr mot FC Arlanda hemma 16.00 på Enavallen.

Örebro Syrianska–Enköping SK Herr 1–1 (0–1)

Ettan norra herr, Mellringe IP

Mål: 0–1 (6) Andreas Hansen, 1–1 (48) Christian Moses.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Örebro Syrianska: 1-2-2

Enköping SK Herr: 2-1-2

Nästa match:

Örebro Syrianska: Team TG FF, borta, 19 oktober

Enköping SK Herr: FC Arlanda, hemma, 19 oktober