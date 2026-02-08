Christian Ordonez gjorde avgörande målet för Parma mot Bologna

Parma vann med 1–0 mot Bologna

Christian Ordonez avgjorde för Parma

Fjärde raka nederlaget för Bologna

Parma vann med 1–0 på bortaplan mot Bologna i Serie A. Christian Ordonez gjorde matchens enda mål i andra halvleken.

Det här var åttonde gången den här säsongen som Parma höll nollan.

Resultatet innebär att Bologna nu har fyra förluster i rad.

Verona nästa för Parma

Bologna har en vinst och fyra förluster och 6–11 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Parma har en vinst, två oavgjorda och två förluster och 2–8 i målskillnad.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Bologna vunnit.

Söndag 15 februari möter Bologna Torino borta 18.00 och Parma möter Verona hemma 15.00.

Bologna–Parma 0–1 (0–0)

Serie A, Stadio Renato Dell’Ara

Mål: 0–1 (90) Christian Ordonez (Hans Nicolussi Caviglia).

Varningar, Bologna: Jhon Lucumi. Parma: Sascha Britschgi, Mariano Troilo.

Utvisningar, Bologna: Tommaso Pobega.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Bologna: 1-0-4

Parma: 1-2-2

Nästa match:

Bologna: Torino, borta, 15 februari 18.00

Parma: Verona, hemma, 15 februari 15.00