Christopher Nkunku poängräddare för Milan – på övertid mot Fiorentina

1–1 mellan Fiorentina och Milan

Christopher Nkunku kvitterade på stopptid

Bologna nästa motståndare för Fiorentina

Milan såg ut att gå mot förlust i söndagens match mot Fiorentina i Serie A på Artemio Franchi, Firenze. Hemmalaget ledde med 1–0 i slutet av matchen. Men på övertid slog Christopher Nkunku till och gjorde 1–1 och räddade en poäng för Milan.

Det betyder att Milan gick obesegrade från planen för 18:e matchen i följd.

Fiorentina–Milan – mål för mål

På stopptid i första halvleken blev Fiorentinas Paolo Vanoli utvisad.

Efter en mållös första halvlek gjorde Pietro Comuzzo 1–0 till Fiorentina i den 66:e minuten efter förarbete av Albert Gudmundsson. Kvitteringen kom på stopptid när Christopher Nkunku slog till och gjorde mål för Milan med assist av Youssouf Fofana. Det fastställde slutresultatet till 1–1.

När lagen senast möttes vann Milan med 2–1.

Fiorentina tar sig an Bologna i nästa match borta söndag 18 januari 15.00. Milan möter Como borta torsdag 15 januari 20.45.

Fiorentina–Milan 1–1 (0–0)

Serie A, Artemio Franchi, Firenze

Mål: 1–0 (66) Pietro Comuzzo (Albert Gudmundsson), 1–1 (90) Christopher Nkunku (Youssouf Fofana).

Varningar, Fiorentina: Moise Kean, Nicolo Fagioli. Milan: Youssouf Fofana, Pervis Estupinan, Adrien Rabiot.

Utvisningar, Fiorentina: Paolo Vanoli.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Fiorentina: 2-2-1

Milan: 2-3-0

Nästa match:

Fiorentina: Bologna, borta, 18 januari 15.00

Milan: Como 1907, borta, 15 januari 20.45