Cissé och Yohanna matchvinnare hemma mot HBK

Seger för AIK med 2–1 mot HBK

Zadok Yohanna matchvinnare för AIK

AIK nu tredje, HBK på 13:e plats

En resultatmässigt jämn match slutade till slut med seger för AIK som vann matchen på hemmaplan mot HBK i Allsvenskan på söndagen. 2–1 (1–0) slutade matchen. Zadok Yohanna stod för AIK:s avgörande mål efter 83 minuter.

Ibrahim Cissé gjorde 1–0 till AIK i 21:a minuten efter pass från Zadok Yohanna.

Med en knapp halvtimme kvar att spela nätade Otso Liimatta framspelad av Malte Persson och kvitterade för HBK. Zadok Yohanna såg med sju minuter kvar att spela till att AIK avgjorde matchen efter förarbete av Stanley Wilson.

HBK vann senast lagen möttes med 2–0 på Strawberry Arena.

Den 20 september spelar lagen mot varandra på nytt, på Örjans Vall.

AIK tar sig an Brommapojkarna i nästa match borta måndag 13 april 19.00. HBK möter Degerfors hemma söndag 12 april 14.00.

AIK–HBK 2–1 (1–0)

Allsvenskan, Strawberry Arena

Mål: 1–0 (21) Ibrahim Cissé (Zadok Yohanna), 1–1 (64) Otso Liimatta (Malte Persson), 2–1 (83) Zadok Yohanna (Stanley Wilson).

Varningar, AIK: Kristoffer Nordfeldt, Charlie Pavey, Zadok Yohanna. HBK: Rami Kaib.

