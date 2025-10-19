Cody Gakpo nätade i Liverpools förlust

Manchester United segrade – 2–1 mot Liverpool

Harry Maguire avgjorde för Manchester United

Andra raka segern för Manchester United

Liverpool förlorade på hemmaplan i Premier League mot Manchester United, med 1–2 (0–1).

Segermålet för Manchester United stod Harry Maguire för efter 84 minuter.

Brighton nästa för Manchester United

Bryan Mbeumo gjorde 1–0 till Manchester United efter bara två minuter framspelad av Amad Diallo. Cody Gakpo kvitterade för Liverpool på pass av Federico Chiesa med knappa kvarten kvar.

Men med sex minuter kvar att spela kom det matchavgörande målet genom Harry Maguire på pass av Bruno Fernandes.

Det här var Liverpools tredje uddamålsförlust den här säsongen.

För Manchester United gör resultatet att man nu ligger på nionde plats i tabellen medan Liverpool är på tredje plats. Så sent som den 3 oktober låg Manchester United på 14:e plats i tabellen.

Nästa motstånd för Liverpool är Brentford. Lagen möts lördag 25 oktober 21.00 på Brentford Community Stadium.

Liverpool–Manchester United 1–2 (0–1)

Premier League, Anfield

Mål: 0–1 (2) Bryan Mbeumo (Amad Diallo), 1–1 (78) Cody Gakpo (Federico Chiesa), 1–2 (84) Harry Maguire (Bruno Fernandes).

Varningar, Manchester United: Casemiro, Amad Diallo.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Liverpool: 2-0-3

Manchester United: 3-0-2

Nästa match:

Liverpool: Brentford, borta, 25 oktober