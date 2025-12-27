Como segrade mot Lecce på bortaplan

Seger för Como med 3–0 mot Lecce

Nico Paz matchvinnare för Como

Comos starka defensiv briljerade

Como vann lördagens match borta mot Lecce i Serie A. I halvtid ledde laget med 1–0, en ledning som utökades i andra halvlek. Slutresultatet blev 3–0.

Det här var sjunde gången den här säsongen som Como höll nollan.

Lecce–Como – mål för mål

Nico Paz slog till redan i 20:e minuten och gav Como ledningen.

I den 24:e minuten blev Lecces Eusebio Di Francesco utvisad.

I 66:e minuten nätade Jacobo Ramon och gjorde 0–2.

Till slut kom också 0–3 genom Anastasios Douvikas i 75:e minuten.

Lagen möts på nytt på Stadio G. Sinigaglia den 1 mars.

Nästa gång lagen spelar i serien är lördag 3 januari. Då möter Lecce Juventus på Allianz Stadium 18.00. Como tar sig an Udinese hemma 12.30.

Lecce–Como 0–3 (0–1)

Serie A, Stadio Ettore Giardiniero – Via del Mare

Mål: 0–1 (20) Nico Paz, 0–2 (66) Jacobo Ramon, 0–3 (75) Anastasios Douvikas.

Varningar, Lecce: Ylber Ramadani, Riccardo Sottil. Como: Maximo Perrone, Ivan Smolcic, Diego Carlos, Jean Butez.

Utvisningar, Lecce: Eusebio Di Francesco.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Lecce: 2-0-3

Como: 3-0-2

Nästa match:

Lecce: Juventus, borta, 3 januari 18.00

Como: Udinese, hemma, 3 januari 12.30