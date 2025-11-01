Como svårslaget – åttonde matchen i rad med poäng efter 0–0

Matchen slutade 0–0 när Napoli tog emot Como. Det betyder att Como tagit poäng i åttonde raka matchen i Serie A.

Napoli–Como – mål för mål

Napoli har tre segrar, en oavgjord och en förlust och 6–3 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Como har två vinster och tre oavgjorda och 6–2 i målskillnad.

Lagen möts på nytt den 3 maj.

I nästa match möter Napoli Bologna borta på söndag 9 november 15.00. Como möter Cagliari lördag 8 november 15.00 hemma.

Napoli–Como 0–0

Serie A

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Napoli: 3-1-1

Como: 2-3-0

Nästa match:

Napoli: Bologna, borta, 9 november

Como: Cagliari, hemma, 8 november