Como svårslaget – nionde matchen i rad med poäng efter 0–0

Matchen slutade 0–0 när Como tog emot Cagliari. Det betyder att Como tagit poäng i nionde raka matchen i Serie A.

Como–Cagliari – mål för mål

Como har två segrar och tre oavgjorda och 5–1 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Cagliari har två oavgjorda och tre förluster och 3–8 i målskillnad. Det här var Comos sjätte oavgjorda match den här säsongen.

Den 8 mars tar lagen sig an varandra igen.

I nästa match möter Como Torino borta på måndag 24 november 18.30. Cagliari möter Genoa lördag 22 november 15.00 hemma.

Como–Cagliari 0–0

Serie A

Varningar, Como: Jayden Addai, Maximo Perrone, Alvaro Morata. Cagliari: Matteo Prati.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Como: 2-3-0

Cagliari: 0-2-3

Nästa match:

Como: Torino, borta, 24 november

Cagliari: Genoa, hemma, 22 november