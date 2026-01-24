Como tog klar seger mot Torino

Como segrade – 6–0 mot Torino

Anastasios Douvikas tvåmålsskytt för Como

Andra raka segern för Como

Como hade inga problem med Torino i Serie A och vann på hemmaplan med 6–0 (2–0).

Det här var elfte gången den här säsongen som Como höll nollan.

I och med detta har Torino fyra förluster i rad.

Anastasios Douvikas med två mål för Como

Anastasios Douvikas slog till redan i nionde minuten och gav Como en tidig ledning. I 16:e minuten gjorde också laget 2–0 när Martin Baturina fick träff efter pass från Alex Valle.

Lucas Da Cunha fick utdelning på straff med en dryg halvtimme kvar att spela och ökade ledningen för Como. I 66:e minuten nätade Anastasios Douvikas på nytt framspelad av Martin Baturina och gjorde 4–0. Bara fyra minuter senare var det Nicolas-Gerrit Kuehn som såg till att Como ökade ledningen på nytt, till 5–0. I 76:e minuten gjorde Maxence Caqueret också 6–0.

Lagens första möte för säsongen vann Como med 5–1.

Nästa gång lagen spelar i serien är söndag 1 februari. Då möter Como Atalanta på Stadio G. Sinigaglia 15.00. Torino tar sig an Lecce hemma 12.30.

Como–Torino 6–0 (2–0)

Serie A, Stadio G. Sinigaglia

Mål: 1–0 (9) Anastasios Douvikas, 2–0 (16) Martin Baturina (Alex Valle), 3–0 (59) Lucas Da Cunha, 4–0 (66) Anastasios Douvikas (Martin Baturina), 5–0 (70) Nicolas-Gerrit Kuehn, 6–0 (76) Maxence Caqueret.

Varningar, Torino: Marcus Holmgren Pedersen.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Como: 3-1-1

Torino: 1-0-4

Nästa match:

Como: Atalanta, hemma, 1 februari 15.00

Torino: Lecce, hemma, 1 februari 12.30