Como vann mot Lazio efter stark andra halvlek

Seger för Como med 2–0 mot Lazio

Anastasios Douvikas matchvinnare för Como

Como nu första, Lazio på 18:e plats

Första halvlek slutade mållös. Men efter pausen dominerade Como matchen i Serie A mot Lazio och vann med 2–0.

Bologna nästa för Como

Inget av lagen lyckades göra mål under första halvlek, men direkt efter pausen slog Anastasios Douvikas till framspelad av Nico Paz och gav Como ledningen.

I 73:e minuten ökade Nico Paz ledningen. 2–0-målet blev matchens sista.

För tabellens utseende betyder det här att Como ligger på första plats medan Lazio är på 18:e plats.

Lagen möts igen 18 januari.

Nästa motstånd för Como är Bologna. Lagen möts lördag 30 augusti 18.30.

Como–Lazio 2–0 (0–0)

Serie A

Mål: 1–0 (47) Anastasios Douvikas (Nico Paz), 2–0 (73) Nico Paz.

Varningar, Como: Ignace Van Der Brempt, Nico Paz. Lazio: Mattia Zaccagni, Taty Castellanos, Matteo Guendouzi.

Nästa match:

Como: Bologna, borta, 30 augusti