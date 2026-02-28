Comos fina svit fortsätter mot Lecce
Följ Fotbolldirekt på
Google news
- Como segrade – 3–1 mot Lecce
- Jesus Rodriguez matchvinnare för Como
- Andra raka segern för Como
Lecce är ett favoritmotstånd för Como och på lördagen tog Como ännu en seger hemma mot just Lecce. Matchen i Serie A slutade 3–1 (3–1). Det var Comos fjärde raka seger mot just Lecce.
Cagliari nästa för Como
Lecce tog en tidig ledning när Lassana Coulibaly slog till redan i 13:e minuten. Como kvitterade när Anastasios Douvikas hittade rätt i 18:e minuten. Laget tog också ledningen i 36:e minuten genom Jesus Rodriguez på pass av Maximo Perrone. Como gjorde också 3–1 strax före paus genom Marc-Oliver Kempf på passning från Lucas Da Cunha. Kempf fullbordade därmed Comos vändning. I andra halvlek fick inget av lagen in något mål och matchen slutade med seger för Como med 3–1.
Como har två segrar, två oavgjorda och en förlust och 7–4 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Lecce har två vinster och tre förluster och 5–7 i målskillnad.
När lagen möttes senast vann Como med 3–0.
Como tar sig an Cagliari i nästa match borta lördag 7 mars 15.00. Lecce möter Cremonese hemma söndag 8 mars 12.30.
Como–Lecce 3–1 (3–1)
Serie A, Stadio G. Sinigaglia
Mål: 0–1 (13) Lassana Coulibaly, 1–1 (18) Anastasios Douvikas, 2–1 (36) Jesus Rodriguez (Maximo Perrone), 3–1 (44) Marc-Oliver Kempf (Lucas Da Cunha).
Varningar, Lecce: Lameck Banda.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Como: 2-2-1
Lecce: 2-0-3
Nästa match:
Como: Cagliari, borta, 7 mars 15.00
Lecce: Cremonese, hemma, 8 mars 12.30
Den här artikeln handlar om: