Comos fina svit fortsätter mot Lecce

  • Como segrade – 3–1 mot Lecce

  • Jesus Rodriguez matchvinnare för Como

  • Andra raka segern för Como

Lecce är ett favoritmotstånd för Como och på lördagen tog Como ännu en seger hemma mot just Lecce. Matchen i Serie A slutade 3–1 (3–1). Det var Comos fjärde raka seger mot just Lecce.

Cagliari nästa för Como

Lecce tog en tidig ledning när Lassana Coulibaly slog till redan i 13:e minuten. Como kvitterade när Anastasios Douvikas hittade rätt i 18:e minuten. Laget tog också ledningen i 36:e minuten genom Jesus Rodriguez på pass av Maximo Perrone. Como gjorde också 3–1 strax före paus genom Marc-Oliver Kempf på passning från Lucas Da Cunha. Kempf fullbordade därmed Comos vändning. I andra halvlek fick inget av lagen in något mål och matchen slutade med seger för Como med 3–1.

Como har två segrar, två oavgjorda och en förlust och 7–4 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Lecce har två vinster och tre förluster och 5–7 i målskillnad.

När lagen möttes senast vann Como med 3–0.

Como tar sig an Cagliari i nästa match borta lördag 7 mars 15.00. Lecce möter Cremonese hemma söndag 8 mars 12.30.

Como–Lecce 3–1 (3–1)

Serie A, Stadio G. Sinigaglia

Mål: 0–1 (13) Lassana Coulibaly, 1–1 (18) Anastasios Douvikas, 2–1 (36) Jesus Rodriguez (Maximo Perrone), 3–1 (44) Marc-Oliver Kempf (Lucas Da Cunha).

Varningar, Lecce: Lameck Banda.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Como: 2-2-1

Lecce: 2-0-3

Nästa match:

Como: Cagliari, borta, 7 mars 15.00

Lecce: Cremonese, hemma, 8 mars 12.30

