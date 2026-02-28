Comos fina svit fortsätter mot Lecce

Como segrade – 3–1 mot Lecce

Jesus Rodriguez matchvinnare för Como

Andra raka segern för Como

Lecce är ett favoritmotstånd för Como och på lördagen tog Como ännu en seger hemma mot just Lecce. Matchen i Serie A slutade 3–1 (3–1). Det var Comos fjärde raka seger mot just Lecce.

Cagliari nästa för Como

Lecce tog en tidig ledning när Lassana Coulibaly slog till redan i 13:e minuten. Como kvitterade när Anastasios Douvikas hittade rätt i 18:e minuten. Laget tog också ledningen i 36:e minuten genom Jesus Rodriguez på pass av Maximo Perrone. Como gjorde också 3–1 strax före paus genom Marc-Oliver Kempf på passning från Lucas Da Cunha. Kempf fullbordade därmed Comos vändning. I andra halvlek fick inget av lagen in något mål och matchen slutade med seger för Como med 3–1.

Como har två segrar, två oavgjorda och en förlust och 7–4 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Lecce har två vinster och tre förluster och 5–7 i målskillnad.

När lagen möttes senast vann Como med 3–0.

Como tar sig an Cagliari i nästa match borta lördag 7 mars 15.00. Lecce möter Cremonese hemma söndag 8 mars 12.30.

Como–Lecce 3–1 (3–1)

Serie A, Stadio G. Sinigaglia

Mål: 0–1 (13) Lassana Coulibaly, 1–1 (18) Anastasios Douvikas, 2–1 (36) Jesus Rodriguez (Maximo Perrone), 3–1 (44) Marc-Oliver Kempf (Lucas Da Cunha).

Varningar, Lecce: Lameck Banda.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Como: 2-2-1

Lecce: 2-0-3

Nästa match:

Como: Cagliari, borta, 7 mars 15.00

Lecce: Cremonese, hemma, 8 mars 12.30