Coulibaly poängräddare på övertid för Werder Bremen mot Bayer Leverkusen

Oavgjort mellan Werder Bremen och Bayer Leverkusen

Karim Coulibaly kvitterade på stopptid

Mönchengladbach nästa motståndare för Werder Bremen

Det såg ut att bli förlust för Werder Bremen på lördagen när laget mötte Bayer Leverkusen i Bundesliga på Weserstadion. Bortalaget ledde med 2–3 i slutet av matchen. Men på övertid slog Karim Coulibaly till och gjorde 3–3 och räddade en poäng för Werder Bremen.

Werder Bremen–Bayer Leverkusen – mål för mål

Bayer Leverkusen började bäst och gjorde 0–1 redan i matchupptakten. Efter bara fem minuter slog Patrik Schick till.

Laget gjorde 0–2 i 35:e minuten, när Malik Tillman fick träff.

Werder Bremen reducerade till 1–2 i slutet av första halvleken, genom Romano Schmid på straff. Med en knapp halvtimme kvar att spela fick Patrik Schick träff på nytt på straff och ökade ledningen för Bayer Leverkusen.

Isaac Schmidt reducerade för Werder Bremen i 76:e minuten.

Kvitteringen kom på tilläggstid, när Karim Coulibaly slog till och gjorde mål för Werder Bremen. Det fastställde slutresultatet till 3–3.

Werder Bremen tog hem lagens senaste möte med 2–0 på BayArena.

Lagen möts på nytt på BayArena den 24 januari.

I nästa omgång har Werder Bremen Mönchengladbach borta på Borussia-Park, söndag 14 september 17.30. Bayer Leverkusen spelar hemma mot Eintracht Frankfurt fredag 12 september 20.30.

Werder Bremen–Bayer Leverkusen 3–3 (1–2)

Bundesliga, Weserstadion

Mål: 0–1 (5) Patrik Schick, 0–2 (35) Malik Tillman, 1–2 (44) Romano Schmid, 1–3 (64) Patrik Schick, 2–3 (76) Isaac Schmidt, 3–3 (90) Karim Coulibaly.

Varningar, Werder Bremen: Isaac Schmidt, Senne Lynen, Niklas Stark. Bayer Leverkusen: Christian Michel Kofane, Jarell Quansah, Nathan Tella.

Nästa match:

Werder Bremen: Borussia Mönchengladbach, borta, 14 september

Bayer Leverkusen: Eintracht Frankfurt, hemma, 12 september