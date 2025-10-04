Coventry fortsätter hålla nollan – nu fyra matcher i rad

Coventry-seger med 5–0 mot Sheffield Wednesday

Brandon Thomas-Asante med två mål för Coventry

Tredje raka segern för Coventry

Det fortsätter gå bra för Coventry. Det blev nämligen 0–5 (0–3) när Sheffield Wednesday och Coventry möttes på lördagen i Championship. Det betyder att Coventry har hållit nollan i fyra matcher i rad.

Det var nionde matchen i rad utan förlust för Coventry.

Coventrys Brandon Thomas-Asante tvåmålsskytt

Brandon Thomas-Asante gjorde 1–0 till Coventry efter bara tre minuter.

Laget ökade ledningen till 0–2 i 33:e minuten när Brandon Thomas-Asante återigen hittade rätt.

Coventry ökade ledningen till 0–3 på tilläggstid i första halvleken genom Haji Wright. I 68:e minuten slog Ellis Simms till och gjorde 0–4.

Coventry gjorde också 0–5 genom Tatsuhiro Sakamoto i 75:e minuten.

Lagen möts igen 11 april.

Nästa motstånd för Sheffield Wednesday är Charlton. Coventry tar sig an Blackburn hemma. Båda matcherna spelas lördag 18 oktober 16.00.

Sheffield Wednesday–Coventry 0–5 (0–3)

Championship, Hillsborough Stadium

Mål: 0–1 (3) Brandon Thomas-Asante, 0–2 (33) Brandon Thomas-Asante, 0–3 (45) Haji Wright, 0–4 (68) Ellis Simms, 0–5 (75) Tatsuhiro Sakamoto.

Varningar, Sheffield Wednesday: Dominic Iorfa. Coventry: Jay DaSilva.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Sheffield Wednesday: 1-2-2

Coventry: 3-2-0

Nästa match:

Sheffield Wednesday: Charlton Athletic, borta, 18 oktober

Coventry: Blackburn Rovers FC, hemma, 18 oktober