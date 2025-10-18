Coventry fortsätter nolla motståndarna – har fem nollor i rad

Coventry-seger med 2–0 mot Blackburn

Coventrys fjärde seger på de senaste fem matcherna

Victor Torp matchvinnare för Coventry

Att få hål på Coventry just nu verkar omöjligt. Matchen mellan Coventry och Blackburn slutade nämligen 2–0 (0–0). I och med det har Coventry nu fem matcher i rad utan insläppt mål i Championship.

Därmed har Coventry vunnit fyra matcher i rad i Championship.

Coventry–Blackburn – mål för mål

Första halvlek blev mållös och det dröjde till den 57:e minuten innan Victor Torp gav Coventry ledningen.

Med en dryg halvtimme kvar att spela nätade Brandon Thomas-Asante och ökade ledningen för Coventry. 2–0-målet blev matchens sista.

Den 18 april spelar lagen mot varandra på nytt.

Nästa motstånd för Coventry är Portsmouth. Blackburn tar sig an Sheffield United hemma. Båda matcherna spelas tisdag 21 oktober 20.45.

Coventry–Blackburn 2–0 (0–0)

Championship

Mål: 1–0 (57) Victor Torp, 2–0 (59) Brandon Thomas-Asante.

Varningar, Blackburn: Ryan Hedges, Sondre Tronstad.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Coventry: 4-1-0

Blackburn: 1-1-3

Nästa match:

Coventry: Portsmouth FC, borta, 21 oktober

Blackburn: Sheffield United, hemma, 21 oktober