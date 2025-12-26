Coventry sänkte Swansea City – Ephron Mason-Clark matchhjälte

Coventry vann med 1–0 mot Swansea City

Ephron Mason-Clark avgjorde för Coventry

Coventry höll nollan

Målet i första halvleken blev matchavgörande när Coventry vann med 1–0 (1–0) hemma mot Swansea City i Championship.

Coventry höll nu nollan för nionde gången den här säsongen.

Coventrys fina hemmaform håller i sig. Segern var åttonde raka på Coventry Building Society Arena.

Ipswich nästa för Coventry

Coventry har två segrar, två oavgjorda och en förlust och 4–5 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Swansea City har tre vinster och två förluster och 6–4 i målskillnad.

Lagen möts på nytt på Swansea.com Stadium den 21 mars.

I nästa match, måndag 29 december möter Coventry Ipswich hemma på Coventry Building Society Arena 19.00 medan Swansea City spelar borta mot Oxford United 20.45.

Coventry–Swansea City 1–0 (1–0)

Championship, Coventry Building Society Arena

Mål: 1–0 (44) Ephron Mason-Clark.

Varningar, Swansea City: Marko Stamenic, Zeidane Inoussa.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Coventry: 2-2-1

Swansea City: 3-0-2

Nästa match:

Coventry: Ipswich Town FC, hemma, 29 december 19.00

Swansea City: Oxford Utd, borta, 29 december 20.45